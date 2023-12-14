Vai viajar? PF dá dicas de como prezar pela segurança em aeroportos

Seja para visitar a família ou conhecer um novo destino, viajantes de todo o país aproveitam o final de ano para tirar a poeira da mala de mão e embarcar em uma viagem de avião. Com o aumento da movimentação nos aeroportos, cresce também a necessidade de prestar mais atenção a alguns pontos para que não ocorra nenhuma dor de cabeça - especialmente quando o assunto é bagagem!
Nesta edição do quadro “Segurança em Foco”, o agente da Polícia Federal, Osmani Davel Junior, aproveita o final de ano para dar dicas simples de como prezar pela segurança nos aeroportos e cuidar das malas antes e durante a viagem. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Osmani Davel Junior - 14-12-23
Quem for comprar mala, pode optar por uma mala com cadeado universal ou comprar o cadeado universal a parte e acrescentar na mala que já tem.
Identifique a bagagem
Nunca deixar a mala sozinha, nem para ir ao banheiro
Fotografar o interior da mala antes de viajar pode ser útil para verificar se a mala foi ou não aberta
Checar na internet o que pode e o que não pode ser transportado tanto na mala de bordo quanto na mala que é despachada