Vai viajar? PF dá dicas de como prezar pela segurança em aeroportos

bagagem Crédito: Tony Prats/Pixabay

Seja para visitar a família ou conhecer um novo destino, viajantes de todo o país aproveitam o final de ano para tirar a poeira da mala de mão e embarcar em uma viagem de avião. Com o aumento da movimentação nos aeroportos, cresce também a necessidade de prestar mais atenção a alguns pontos para que não ocorra nenhuma dor de cabeça - especialmente quando o assunto é bagagem!

Nesta edição do quadro “Segurança em Foco”, o agente da Polícia Federal, Osmani Davel Junior, aproveita o final de ano para dar dicas simples de como prezar pela segurança nos aeroportos e cuidar das malas antes e durante a viagem. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Segurança em Foco - Osmani Davel Junior - 14-12-23

Quem for comprar mala, pode optar por uma mala com cadeado universal ou comprar o cadeado universal a parte e acrescentar na mala que já tem.

Identifique a bagagem

Nunca deixar a mala sozinha, nem para ir ao banheiro

Fotografar o interior da mala antes de viajar pode ser útil para verificar se a mala foi ou não aberta