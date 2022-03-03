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Segurança em Foco

Uso das algemas: quando e por quais motivos usar?

Quem explica é o escrivão da Polícia Federal e Instrutor de técnicas operacionais, Euler Alvarenga

Publicado em 03 de Março de 2022 às 11:38

Publicado em 

03 mar 2022 às 11:38
Algema
Algema Crédito: Pexels
O Código de Processo Penal permite o uso dos “meios necessários” em caso de resistência à prisão em flagrante ou à determinada por autoridade competente. A legislação proíbe, por outro lado, o uso de algemas em mulheres grávidas durante as consultas preparatórias para o parto e o trabalho de parto e ainda no pós-parto. Há ainda a Súmula Vinculante 11 que estabelece o uso de algemas como uma excepcionalidade, lícita em casos de resistência do preso ou de terceiros e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia. No Segurança em Foco desta quinta-feira (03), o escrivão da Polícia Federal e instrutor de técnicas operacionais, Euler Alvarenga, explica em quais momentos o uso das algemas é necessário e autorizado.
Segurança Em Foco - Euler Alvarenga - 03-03-22

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