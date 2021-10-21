Três crianças são abusadas sexualmente no Brasil a cada hora

As crianças não sabem e nem conseguem denunciar os abusos Crédito: Shutterstock

Nesta edição do "Segurança em Foco", o assunto é a exploração sexual infantil. O delegado Ivo Silva, da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), orienta os pais e responsáveis sobre como identificar abusadores e como prevenir que os filhos sejam abordados. O alerta inicial é claro: crianças e adolescentes são um potencial alvo, e a mesma coisa vale para a idade. Não é possível mais definir o perfil específico de uma vítima. Fique atento às pessoas que estão a sua volta, já que 90% dos casos acontecem no ambiente familiar ou no círculo de convívio próximo da família e mantenha o diálogo aberto com a criança ou adolescente. Acompanhe!

Segundo o delegado, muitos dos abusadores usam o artifício da autoridade para desenvolver o contato com a criança e, de fato, abusar sexualmente. Isso porque a criança acaba ficando com medo de relatar o que aconteceu por conta da autoridade referencial imposta pelo criminoso. Por isso é importante manter um diálogo aberto com os filhos. Caso seja mantido um diálogo fechado, dificilmente o filho chega ao pai e reporta o abuso.

O delegado federal também salienta a necessidade dos pais ficarem atentos à navegação dos filhos na internet, para os casos de abuso que começam nas redes. É necessário ter conhecimento da tecnologia que chega à criança e ao adolescentes. Silva explica que muitas vezes os pais não tem ideia de como funciona um jogo ou uma rede social, o que acaba dificultando a identificação de um caso e também o diálogo. A sugestão é os pais se manterem atualizados e conhecerem tecnologia que são hoje o grande risco e a grande forma de abordagem e aliciamento fora do ambiente familiar.