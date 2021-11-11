Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Segurança em Foco

Tráfico de animais: até jacaré era comercializado para colecionador exótico

Acompanhe a entrevista com o delegado da Polícia Federal, Ivo Silva

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 10:31

Publicado em 

11 nov 2021 às 10:31
Polícia Federal faz operação contra o tráfico de animais no ES
Polícia Federal faz operação contra o tráfico de animais no ES Crédito: PF/Divulgação
Nesta semana foi destaque a notícia de que a Polícia Federal (PF) fez uma operação contra o tráfico de animais silvestres, incluindo espécies ameaçadas de extinção. A organização criminosa atuava em cidades do Norte do Espírito Santo e também no Rio de Janeiro. As investigações apontam que o grupo age há mais de 15 anos no Espírito Santo, capturando e vendendo animais, como papagaios, macacos e jacarés. Chamada de operação "Aveas Corpus", a ação cumpriu 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de Vila Valério, São Gabriel da Palha, Nova Venécia e Águia Branca, no Espírito Santo, além de Magé, no Rio de Janeiro. Nesta edição do Segurança em Foco, o delegado da Polícia Federal, Ivo Silva, traz mais detalhes do assunto!
Segurança Em Foco Ivo Silva - 11-11-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais
Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados