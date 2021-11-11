Tráfico de animais: até jacaré era comercializado para colecionador exótico

Nesta semana foi destaque a notícia de que a Polícia Federal (PF) fez uma operação contra o tráfico de animais silvestres, incluindo espécies ameaçadas de extinção. A organização criminosa atuava em cidades do Norte do Espírito Santo e também no Rio de Janeiro. As investigações apontam que o grupo age há mais de 15 anos no Espírito Santo, capturando e vendendo animais, como papagaios, macacos e jacarés. Chamada de operação "Aveas Corpus", a ação cumpriu 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de Vila Valério, São Gabriel da Palha, Nova Venécia e Águia Branca, no Espírito Santo, além de Magé, no Rio de Janeiro. Nesta edição do Segurança em Foco, o delegado da Polícia Federal, Ivo Silva, traz mais detalhes do assunto!