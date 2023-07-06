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Segurança em Foco

Temporada de viagem: o que fazer se você perder o passaporte no exterior?

A agente de Polícia Federal, Ronilza Dutra, supervisora do Núcleo de Passaportes, traz as orientações

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 10:27

Publicado em 

06 jul 2023 às 10:27
Passaporte do Brasil
Passaporte do Brasil Crédito: Carlos Alberto Silva
A pessoa está naquela sonhada viagem para o exterior e acontece uma situação de furto, roubo ou perda de documentos pessoais, como o passaporte. Autoridades recomendam ter o máximo de cuidado com seu passaporte brasileiro, mantendo cópia autenticada de documento de identidade e de certidão de nascimento, para fins de eventual obtenção de novo documento de viagem. Mas caso aconteça essa situação, como proceder? Nesta edição do "Segurança em Foco", a agente de Polícia Federal no Espírito Santo, Ronilza Dutra, supervisora do Núcleo de Passaportes, traz as orientações. 
CBN - Segurança em Foco - Ronilza Dutra -06-07-23.mp3

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