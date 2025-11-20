Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Segurança em Foco

Temporada de compras: especialista alerta para golpes virtuais na Black Friday!

Ouças as dicas da especialista em investimentos, Isis Parteli

Publicado em 20 de Novembro de 2025 às 10:02

Publicado em 

20 nov 2025 às 10:02
Black Friday
Black Friday Crédito: Foto : Reprodução Pixabay
A Black Friday, conhecida por seus descontos, é um dos principais eventos do comércio mundial, focada em alavancar as vendas para as festas de final de ano. Em 2025 ela acontece, oficialmente, em 28 de novembro. Mas, desde já, a temporada de descontos exige atenção redobrada. É importante saber identificar e fugir das principais armadilhas on-line usadas pelos golpistas. É sobre esse assunto que o "Segurança em Foco" trata, numa entrevista com a especialista em investimentos, Isis Parteli.
CBN - SEGURANÇA EM FOCO - 12.48s - 20-11-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados