Temporada de compras: especialista alerta para golpes virtuais na Black Friday!

A Black Friday, conhecida por seus descontos, é um dos principais eventos do comércio mundial, focada em alavancar as vendas para as festas de final de ano. Em 2025 ela acontece, oficialmente, em 28 de novembro. Mas, desde já, a temporada de descontos exige atenção redobrada. É importante saber identificar e fugir das principais armadilhas on-line usadas pelos golpistas. É sobre esse assunto que o "Segurança em Foco" trata, numa entrevista com a especialista em investimentos, Isis Parteli.