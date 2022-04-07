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Segurança em Foco

Sonho ou pesadelo? Os perigos dos chamados "coiotes" e da imigração ilegal

Ouça detalhes na entrevista com o delegado da Polícia Federal, Guilherme Helmer

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 11:37

Publicado em 

07 abr 2022 às 11:37
EUA, imigração, coiotes
EUA, imigração, coiotes Crédito: Pixabay
Uma operação da Polícia Federal (PF) no começo de fevereiro apreendeu o que os investigadores consideram ser o “manual de instruções” dos “coiotes”, como são chamados os criminosos que agenciam a migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. O documento, encontrado em Barra de São Francisco, aqui no Espírito Santo, tinha instruções de como os interessados em atravessar a fronteira deveriam se vestir. As mulheres, por exemplo, não deveriam optar por roupas coloridas, e sim um “blazer bem bonito”, para não chamar a atenção das autoridades americanas. Nesta semana, um relatório inédito da PF, ao qual "O Globo" teve acesso, mostrou a expansão desses grupos criminosos, à medida que a situação econômica piorou para a população brasileira. Tema em destaque nesta edição do "Segurança em Foco", com o delegado Guilherme Helmer. 
Segurança em Foco - 07-04-22.mp3

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