Sextorsão: entenda o que é crime que vitimou uma adolescente no ES

Nesta edição de "Segurança em Foco", o tema em destaque é sextorsão, crime que vitimou uma jovem de 16 anos no Estado. A prática consiste em ameaçar divulgar fotos íntimas e vídeos de relação sexual para ameaçar ex-parceiros ou conhecidos. No caso da jovem capixaba, o ex-companheiro de 19 anos a forçou a manter relações sexuais para não expor momentos íntimos dos dois. Ele acabou preso na primeira semana de fevereiro, em Vitória. O advogado criminalista e professor de Direito Penal, Anderson Burke, explica o que é o crime. Ouça a conversa completa!