Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Segurança em Foco

Sextorsão: entenda o que é crime que vitimou uma adolescente no ES

Ouça entrevista com o advogado criminalista e professor de Direito Penal, Anderson Burke

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 10:39

Publicado em 

13 fev 2025 às 10:39
Golpe
Golpe Crédito: Pixabay
Nesta edição de "Segurança em Foco", o tema em destaque é sextorsão, crime que vitimou uma jovem de 16 anos no Estado. A prática consiste em ameaçar divulgar fotos íntimas e vídeos de relação sexual para ameaçar ex-parceiros ou conhecidos. No caso da jovem capixaba, o ex-companheiro de 19 anos a forçou a manter relações sexuais para não expor momentos íntimos dos dois. Ele acabou preso na primeira semana de fevereiro, em Vitória. O advogado criminalista e professor de Direito Penal, Anderson Burke, explica o que é o crime. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Anderson Burke - 13-02-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional
Helicópter do Notaer e Bombeiros foram acionados para resgate na Pedra do Frade e a Freira, em Vargem Alta
Grupo pede ajuda após ficar preso na pedra do Frade e a Freira no ES
​Obra na Avenida João Mendes vai reorganizar trânsito na região de Santa Mônica
Avenida entre Santa Mônica e Coqueiral de Itaparica será modernizada em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados