Série "Alvos da Web": por que crianças são tão vulneráveis na Internet?

O quadro "Segurança em Foco" começa, nesta semana, uma série especial sobre alvos da internet. A proposta é debater com especialistas como tornar o ambiente online mais seguro para públicos mais vulneráveis, como crianças e idosos. Neste primeiro episódio, a delegada Thais da Cruz, titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), explica quais cuidados pais e responsáveis devem ter com crianças e adolescentes dentro e fora da internet. Atenção ao uso de telas, vigilância dos sites acessados pelos menores e o cuidado com a influência de jogos online são alguns pontos de atenção. Ouça a conversa completa!