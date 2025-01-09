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Segurança em Foco

Série "Alvos da Web": por que crianças são tão vulneráveis na Internet?

Proposta é debater com especialistas como tornar o ambiente online mais seguro para esse público

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 10:44

Publicado em 

09 jan 2025 às 10:44
Internet; plataforma digital; abuso infantil; estupro virtual
Internet; plataforma digital; abuso infantil; vulnerabilidade Crédito: Arte: Geraldo Neto
O quadro "Segurança em Foco" começa, nesta semana, uma série especial sobre alvos da internet. A proposta é debater com especialistas como tornar o ambiente online mais seguro para públicos mais vulneráveis, como crianças e idosos. Neste primeiro episódio, a delegada Thais da Cruz, titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), explica quais cuidados pais e responsáveis devem ter com crianças e adolescentes dentro e fora da internet. Atenção ao uso de telas, vigilância dos sites acessados pelos menores e o cuidado com a influência de jogos online são alguns pontos de atenção. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Thais da Cruz - 09-01-25.mp3

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