Série "Alvos da Web": conheça os golpes mais comuns contra idosos!

Nesta edição de Segurança em Foco, a CBN Vitória finaliza a série especial "Alvos da Web". Desta vez, vamos especificar os tipos de golpes mais comuns na internet. Esta população é a que mais costuma sofrer com golpes em ambiente online. Por falta de familiaridade com o ambiente digital ou dificuldade com equipamentos, muitas dessas pessoas se tornam alvos fáceis de golpes e fraudes. A dificuldade de identificar mensagens estranhas ou de reconhecer situações enganosas também podem levá-los a caírem em armadilhas digitais. Entender como são aplicados, facilita a identificação e a prevenção. Ouça a entrevista com Lucas Marcon, advogado do programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do Instituto de Defesa de Consumidores (Idec), e saiba como prevenir novas vítimas. Acompanhe!