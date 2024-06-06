Sequestros-relâmpagos em shoppings: delegado fala das investigações em Vila Velha

Desde o início deste ano, a Polícia Civil já registrou quatro casos de sequestros-relâmpagos em shoppings de Vila Velha. De modo geral, os casos são muito parecidos: suspeitos localizam clientes saindo do estabelecimento ou entrando em carros, os abordam e os mantém como reféns. Em troca da liberdade, exigem transferências bancárias das vítimas. Nesta edição de "Segurança em Foco", o delegado titular da delegacia Antissequestro, Alysson Pereira Pequeno explica que as investigações estão em curso e que apontam para casos distintos, ou seja, não se trata de uma única quadrilha envolvida nestas ocorrências. Ouça a conversa completa!