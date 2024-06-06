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Segurança em Foco

Sequestros-relâmpagos em shoppings: delegado fala das investigações em Vila Velha

Ouça entrevista com delegado da Antissequestro, Alysson Pereira Pequeno

Publicado em 06 de Junho de 2024 às 10:39

Publicado em 

06 jun 2024 às 10:39
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Disque denúncia, viatura da Polícia Civil
Disque denúncia, viatura da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva
Desde o início deste ano, a Polícia Civil já registrou quatro casos de sequestros-relâmpagos em shoppings de Vila Velha. De modo geral, os casos são muito parecidos: suspeitos localizam clientes saindo do estabelecimento ou entrando em carros, os abordam e os mantém como reféns. Em troca da liberdade, exigem transferências bancárias das vítimas. Nesta edição de "Segurança em Foco", o delegado titular da delegacia Antissequestro, Alysson Pereira Pequeno explica que as investigações estão em curso e que apontam para casos distintos, ou seja, não se trata de uma única quadrilha envolvida nestas ocorrências. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Alysson Pereira Pequeno - 06-06-24.mp3
Durante a entrevista, o delegado também orientou sobre como proceder nesse tipo de ocorrência. De forma geral, ele orienta o cidadão a não reagir e evitar de olhar diretamente para o criminoso. O registro do boletim de ocorrência, na delegacia mais próxima, também é importante para evitar a subnotificação dos casos e ajudar no trabalho de investigação da Polícia Civil.

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