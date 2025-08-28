Senado aprova projeto da 'adultização': o que significa na prática?

O Senado aprovou nesta quarta-feira (27) o projeto de lei PL 2.628/2022, que estabelece um Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. A proposta, que agora segue para a sanção presidencial, visa combater a exploração e a adultização de menores em plataformas online, criando uma série de obrigações para as empresas de tecnologia e ferramentas de controle parental.