Senado aprova projeto da 'adultização': o que significa na prática?

O Senado aprovou nesta quarta-feira (27) o projeto de lei PL 2.628/2022, que estabelece um Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. A proposta, que agora segue para a sanção presidencial, visa combater a exploração e a adultização de menores em plataformas online, criando uma série de obrigações para as empresas de tecnologia e ferramentas de controle parental.
Nesta edição de Segurança em Foco, a defensora pública e coordenadora do Núcleo de Infância e Juventude Adriana Peres fala dos tipos de violência que impedem que as crianças vivam a infância!
CBN - Segurança em Foco - Adriana Peres - 28-08-25.mp3