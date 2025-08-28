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Segurança em Foco

Senado aprova projeto da 'adultização': o que significa na prática?

Ouça entrevista com a defensora pública e coordenadora do Núcleo de Infância e Juventude, Adriana Peres

Publicado em 28 de Agosto de 2025 às 11:08

Publicado em 

28 ago 2025 às 11:08
Criança imita comportamento de um adulto, em processo de adultização
Fenômeno da adultização de crianças é antigo, mas tomou nova dimensão com as redes sociais Crédito: Getty Images
O Senado aprovou nesta quarta-feira (27) o projeto de lei PL 2.628/2022, que estabelece um Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. A proposta, que agora segue para a sanção presidencial, visa combater a exploração e a adultização de menores em plataformas online, criando uma série de obrigações para as empresas de tecnologia e ferramentas de controle parental.
Nesta edição de Segurança em Foco, a defensora pública e coordenadora do Núcleo de Infância e Juventude Adriana Peres fala dos tipos de violência que impedem que as crianças vivam a infância!
CBN - Segurança em Foco - Adriana Peres - 28-08-25.mp3

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