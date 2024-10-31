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Segurança em Foco

Seguro obrigatório para veículos volta a ser cobrado em janeiro de 2025; entenda

Ouça entrevista com o diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Givaldo Vieira

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 10:29

Publicado em 

31 out 2024 às 10:29
DPVAT: carteira de motorista
DPVAT: carteira de motorista Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A partir de janeiro de 2025, todo proprietário de veículo motorizado vai voltar a pagar o seguro DPVAT – para garantir a proteção de vítimas de acidentes de trânsito. Este ano, o governo federal aprovou, no Congresso Nacional, a volta do seguro, que vai se chamar, agora, "rebatizado", de SPVAT – Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito. O seguro cobre indenizações por morte, invalidez permanente e reembolsa despesas com assistência médica, serviços funerários e reabilitação profissional. A Associação Nacional dos Detrans (AND) explica que os estados não podem optar por não cobrar o seguro. Sem o pagamento, o motorista não recebe o licenciamento anual e fica com o veículo irregular. O SPVAT é um encargo federal, cobrado pela Caixa Econômica Federal e é ela quem vai lançar nos sistemas da Senatran as informações sobre quitação ou não deste seguro. Nesta edição do "Segurança em Foco", o diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Givaldo Vieira, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Givaldo Vieira -31-10-24.mp3

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