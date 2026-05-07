Sancionada lei que aumenta penas para furtos, roubos e estelionato

Foi sancionada recentemente a Lei 15.397/2026, que altera o Código Penal e tem como objetivo aumentar as penas de crimes como furto, roubo, estelionato e receptação. Esta nova legislação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última segunda-feira (4). A nova legislação mira especialmente delitos cada vez mais comuns no país, como fraudes eletrônicas, furtos de celulares e até cabos de energia. Em entrevista à CBN VItória neste quadro Segurança em Foco, o advogado criminalista Israel Jório acredita que o endurecimento da legislação não resultará, de imediato, em redução de crime. Para ele, o Brasil precisa investir mais em educação.