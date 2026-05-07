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Segurança em Foco

Sancionada lei que aumenta penas para furtos, roubos e estelionato

Para criminalista Israel Jório, endurecimento não irá refletir de forma imediata em redução das estatísticas

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 10:26

Publicado em 

07 mai 2026 às 10:26
O Espírito Santo tem atualmente 503 veículos com restrição de furto e roubo
furto e roubo Crédito: Divulgação
Foi sancionada recentemente a Lei 15.397/2026, que altera o Código Penal e tem como objetivo aumentar as penas de crimes como furto, roubo, estelionato e receptação. Esta nova legislação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última segunda-feira (4). A nova legislação mira especialmente delitos cada vez mais comuns no país, como fraudes eletrônicas, furtos de celulares e até cabos de energia. Em entrevista à CBN VItória neste quadro Segurança em Foco, o advogado criminalista Israel Jório acredita que o endurecimento da legislação não resultará, de imediato, em redução de crime. Para ele, o Brasil precisa investir mais em educação. 
CBN - Segurança em Foco - 07-05-26.mp3

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