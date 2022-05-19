Saidinha de banco: o que fazer para evitar ser a próxima vítima

O crime não é de hoje, e ainda acontece principalmente com quem tem costume ou ainda necessita fazer serviços em bancos e casas lotéricas: é a “saidinha”. O ‘modus operandi’ dos bandidos é o mesmo: roubar a vítima ao sair da agência bancária portando valores recém-sacados. Pensando nisso, nesta edição do Segurança em Foco, o agente federal Rafael Pacheco traz dicas para quem ainda precisa fazer serviços financeiros presencialmente e qual comportamento deve-se ter na agência e ao sair do banco ou da lotérica. Acompanhe!