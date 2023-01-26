Saiba o que é exigido para viajar com menor de idade para o exterior

Início de ano, clima de férias e época em que muitas pessoas aproveitam os dias de folga para poder aproveitar e fazer uma viagem, seja ela dentro do território brasileiro ou para fora do país. De acordo com a legislação brasileira, por exemplo, crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos são proibidos de viajar para fora da localidade onde residem desacompanhados dos pais ou responsáveis sem expressa autorização. A que cuidados pais e responsáveis devem ter quando se fala do assunto viagem ao exterior? Este é o tema em destaque nesta edição do "Segurança em Foco".