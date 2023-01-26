Saiba o que é exigido para viajar com menor de idade para o exterior

Início de ano, clima de férias e época em que muitas pessoas aproveitam os dias de folga para poder aproveitar e fazer uma viagem, seja ela dentro do território brasileiro ou para fora do país. De acordo com a legislação brasileira, por exemplo, crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos são proibidos de viajar para fora da localidade onde residem desacompanhados dos pais ou responsáveis sem expressa autorização. A que cuidados pais e responsáveis devem ter quando se fala do assunto viagem ao exterior? Este é o tema em destaque nesta edição do "Segurança em Foco".
Quem fala sobre o assunto é o agente da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Adriano Nunes, policial com quase 30 anos de experiência sendo dez deles em aeroportos. Para viajar do Brasil para o exterior, o brasileiro menor de 18 anos que não estiver acompanhado dos pais deve, segundo a legislação brasileira, deve estar munido de Autorização de Viagem de Menor para o Exterior, formulário assinado pelos pais que permite a viagem em companhia de apenas um deles; em companhia de uma outra pessoa ou sob os cuidados de companhia aérea/marítima. Ouça a conversa completa!
Segurança em Foco - Adriano Nunes - 26-01-23.mp3