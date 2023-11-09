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Segurança em Foco

Saiba o que é e como denunciar condições análogas à escravidão no ES

Ouça a participação do delegado da Polícia Federal do Espírito Santo (PF-ES), Guilherme Helmer

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 10:57

Publicado em 

09 nov 2023 às 10:57
Operação Resgate II flagra trabalho escravo contemporâneo em fazendas do ES
Operação Resgate II flagra trabalho escravo contemporâneo em fazendas do ES Crédito: Ascom/MPT-ES
Nesta edição do "Segurança em Foco" o tema em destaque é a situação de resgate de trabalhadores em condições análogas à escravidão no país. No Espírito Santo, em especial, a Polícia Federal alerta para a situação flagrada envolvendo trabalhadores em cidades como Pinheiros, Linhares, Colatina e Pancas. O trabalho análogo à escravidão se dá pela caracterização de pessoas que são submetidas a situação degradante, ausência de remuneração, sem assistência e direitos assegurados. Quem fala sobre o assunto é o delegado da Polícia Federal do Espírito Santo (PF-ES), Guilherme Helmer.
CBN - Segurança em Foco - Guilherme Helmer - 09-11-23.mp3

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