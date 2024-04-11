Saiba como funciona lei que impede a introdução de animais no Brasil sem autorização

Nesta edição do "Segurança em Foco", o assunto em destaque é a lei que impede trazer animais de espécies estrangeiras para o Brasil sem autorização. A Lei 9.605/98 foi elaborada como objetivo de impor punições administrativas e penais para a prática de condutas e atos que causem danos ao meio ambiente. Introduzir espécime animal no país, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente, traz a pena de detenção, de três meses a um ano e multa. Quem fala sobre o assunto é o delegado da Polícia Federal do Espírito Santo (PF-ES), Guilherme Helmer. Vamos às explicações:

De forma geral, o combate ao comércio ilegal de animais é feito em conjunto por vários órgãos federais, estaduais e municipais especializados em meio ambiente. A Polícia Federal fiscaliza portos e aeroportos e a Polícia Rodoviária faz o controle nas estradas. "Essa lei, além de tudo, também evita desequilíbrios ambientais. A introdução dessas espécies gera todo um impacto na fauna, flora", alerta. "É um verdadeiro contrabando de riquezas", explica. E que espécies estão no alerta das autoridades? O delegado explica, por exemplo, que no Espírito Santo, já houve registros da entrada de até mesmo de aranhas, por meio do aeroporto. "Coloca-se até aqueles clips, que utilizamos em folhas de papel mesmo, em meio a aranhas, tentando passá-las", alerta. Ouça a conversa completa!