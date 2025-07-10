Saiba como evitar cair no golpe do post patrocinado!

É normal navegar pela rede social e se deparar com uma publicação patrocinada sobre um produto desejado. Acontece que nem sempre os anúncios são verdadeiros. Nesta edição de Segurança em Foco, o advogado do programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do Instituto de Defesa de Consumidores (Idec), Lucas Marcon, chama a atenção para o golpe do post patrocinado. Golpistas se passam por lojas e empreendedores para enganar consumidores. Ouça a conversa completa e saiba como se prevenir!