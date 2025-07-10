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Segurança em Foco

Saiba como evitar cair no golpe do post patrocinado!

Entender como ele é aplicado, facilita a identificação e a prevenção

Publicado em 10 de Julho de 2025 às 11:34

Publicado em 

10 jul 2025 às 11:34
Estado é o quarto do Brasil com maior incidência de golpes online
Golpistas se passam por lojas e enganam os consumidores Crédito: Freepik
É normal navegar pela rede social e se deparar com uma publicação patrocinada sobre um produto desejado. Acontece que nem sempre os anúncios são verdadeiros. Nesta edição de Segurança em Foco, o advogado do programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do Instituto de Defesa de Consumidores (Idec), Lucas Marcon, chama a atenção para o golpe do post patrocinado. Golpistas se passam por lojas e empreendedores para enganar consumidores. Ouça a conversa completa e saiba como se prevenir!
CBN - Segurança em Foco - Lucas Marcon - 10-07-25.mp3

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