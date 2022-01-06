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Segurança em Foco

Saiba como é a formação de um policial que trabalha no mar

As explicações são do chefe do Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom), Mário Moreira

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 12:30

Publicado em 

06 jan 2022 às 12:30
Militares do Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom)
Militares do Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom) Crédito: Polícia Federal/Divulgação
Nesta edição do Segurança em Foco, o chefe do Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom) no Espírito Santo, Mário Moreira, traz um novo destaque com relação ao trabalho realizado pelo Núcleo. Dessa vez, esse destaque envolve a formação de um policial que trabalha no mar, bem como o trabalho de parceria que é realizado pelo Nepom com outros órgãos, como é o caso da Marinha. "Os profissionais que atuam no núcleo têm uma formação preparatória especial, com cursos e formações como a de mergulhadores, por exemplo". Ouça a conversa completa!
Segurança Em Foco - Mario Moreira - 06-01-22.mp3

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