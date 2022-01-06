Saiba como é a formação de um policial que trabalha no mar

Nesta edição do Segurança em Foco, o chefe do Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom) no Espírito Santo, Mário Moreira, traz um novo destaque com relação ao trabalho realizado pelo Núcleo. Dessa vez, esse destaque envolve a formação de um policial que trabalha no mar, bem como o trabalho de parceria que é realizado pelo Nepom com outros órgãos, como é o caso da Marinha. "Os profissionais que atuam no núcleo têm uma formação preparatória especial, com cursos e formações como a de mergulhadores, por exemplo". Ouça a conversa completa!