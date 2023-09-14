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Segurança em Foco

Saiba como brasileiros são incluídos na lista de procurados da Interpol

Ouça a participação do chefe do Núcleo de Cooperação Internacional da Interpol no Espírito Santo, Thiago Mendonça Boiteux

Publicado em 14 de Setembro de 2023 às 10:39

Publicado em 

14 set 2023 às 10:39
Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES)
Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES) Crédito: Carlos Alberto Silva
Antes de ter sido capturado pela polícia da Pensilvânia - por ter fugido de uma prisão no Estado da Pensilvânia -, o brasileiro Danilo Cavalcante foi incluído na difusão vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol. Com esse mandado de captura internacional, passou a constar no banco de imagens de pessoas procuradas em todo o mundo.
Em entrevista ao CBN Vitória, o chefe do Núcleo de Cooperação Internacional da Interpol no Espírito Santo, Thiago Mendonça Boiteux explica o que leva uma pessoa a entrar para essa lista e como é feita a atuação integrada entre polícias brasileira e estrangeira. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança Em Foco - Thiago Mendonça Boiteux - 14-09-23.mp3

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