Risco de acidentes: saiba como evitar incêndios com churrasqueiras!

Nos últimos meses, o que deveriam ser apenas reuniões entre amigos e familiares acabaram virando tragédias devido a acidentes domésticos com churrasqueiras. Entre os casos mais recentes está o de um menino de 2 ano, que teve 95% do corpo queimado em um acidente com uma churrasqueira em Pinheiros, no Norte do Estado, no último domingo (28). De acordo com o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), que fez o resgate, João Lorenzo Conceição Viana sofreu o acidente quando familiares foram acender a churrasqueira durante uma confraternização em família na tarde de domingo. Nesta edição de "Segurança em Foco", a capitão Andresa Silva, porta-voz do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, orienta como acender corretamente uma churrasqueira e o que fazer caso ocorra um acidente. Ouça a conversa completa!