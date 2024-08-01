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Segurança em Foco

Risco de acidentes: saiba como evitar incêndios com churrasqueiras!

Ouça entrevista com a capitão Andresa Silva, porta-voz do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo

Publicado em 01 de Agosto de 2024 às 10:45

Publicado em 

01 ago 2024 às 10:45
João Victor da Conceição é um empreendedor de 32 anos, da Serra, que ganhou o Prêmio Academia Assaí de R$ 3 mil na categoria especial de Tecnologia, em São Paulo, por apresentar uma churrasqueira que não utiliza carvão
churrasqueira  Crédito: Vitor Jubini
Nos últimos meses, o que deveriam ser apenas reuniões entre amigos e familiares acabaram virando tragédias devido a acidentes domésticos com churrasqueiras. Entre os casos mais recentes está o de um menino de 2 ano, que teve 95% do corpo queimado em um acidente com uma churrasqueira em Pinheiros, no Norte do Estado, no último domingo (28). De acordo com o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), que fez o resgate, João Lorenzo Conceição Viana sofreu o acidente quando familiares foram acender a churrasqueira durante uma confraternização em família na tarde de domingo. Nesta edição de "Segurança em Foco", a capitão Andresa Silva, porta-voz do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, orienta como acender corretamente uma churrasqueira e o que fazer caso ocorra um acidente. Ouça a conversa completa!
Segurança em Foco - 01-08-24

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