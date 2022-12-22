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Segurança em Foco

Regras em aeroportos: o que ficar atento ao transportar em malas de viagem!

Quem explica é o agente federal Alexander Fachetti Miotto, do Núcleo de Polícia Aeroportuária do Aeroporto de Vitória

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 10:48

Publicado em 

22 dez 2022 às 10:48
Viagem, bagagem, voltando para casa
Viagem, bagagem Crédito: Pexels
Uma notícia chamou a atenção na última semana envolvendo a rotina de segurança em aeroportos. Uma mala de um passageiro que vinha dos Estados Unidos explodiu no terminal 1 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A explosão teria sido causada por uma máquina de fazer água com gás do passageiro, mas ainda não se sabe se houve vazamento no cilindro de dióxido de carbono, CO2, que fica acoplado à máquina. 
A Polícia Federal explica que é sempre recomendado conferir com a companhia aérea o que pode e o que não pode ser levado numa viagem. Seja na mala despachada ou na mala de mão. Este é o tema em destaque nesta edição do "Segurança em Foco". O agente federal Alexander Fachetti Miotto, do Núcleo de Polícia Aeroportuária do Aeroporto de Vitória, alerta para os principais itens que devem ser evitados ao se levar na mala, aqueles que são permitidos de forma geral e o papel da Polícia no auxílio aos passageiros. 
Segurança em Foco - 22-12-22.mp3

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