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Segurança em Foco

Receptação: comprar produto roubado também é crime

Quem explica é o delegado da Polícia Federal, Guilherme Helmer

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 11:08

Publicado em 

10 fev 2022 às 11:08
Celular, mapa, localização
Celular, mapa, localização Crédito: Pixabay
Uma quadrilha que simulava roubos para desviar cargas dos Correios foi alvo recentemente de uma operação da Polícia Federal. Estão sendo investigados empregados de empresas terceirizadas a serviço dos Correios que desviavam e furtavam encomendas postais ainda na fase de distribuição na cadeia logística, em especial telefones celulares. No Segurança em Foco desta quinta-feira (10), Guilherme Helmer explica que receptação também é crime, ou seja, comprar produtos roubados não é permitido por lei. 
Segurança em Foco - 10-02-22.mp3

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