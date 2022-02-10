Receptação: comprar produto roubado também é crime

Uma quadrilha que simulava roubos para desviar cargas dos Correios foi alvo recentemente de uma operação da Polícia Federal. Estão sendo investigados empregados de empresas terceirizadas a serviço dos Correios que desviavam e furtavam encomendas postais ainda na fase de distribuição na cadeia logística, em especial telefones celulares. No Segurança em Foco desta quinta-feira (10), Guilherme Helmer explica que receptação também é crime, ou seja, comprar produtos roubados não é permitido por lei.