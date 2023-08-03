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Segurança em Foco

Raio-x de bagagem em aeroporto: entenda os procedimentos de segurança

Quem explica é o policial federal Osmani Davel Junior, responsável pela Segurança da Aviação Civil do Aeroporto de Vitória

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 11:06

Publicado em 

03 ago 2023 às 11:06
Aeroporto de Vitória
Aeroporto de Vitória Crédito: Imprensa Zurich Airport Brasil
Entre as medidas de segurança tomadas antes do embarque de um passageiro está o uso do raio-x de bagagem em aeroportos. A cena é comum: é necessário tirar notebook, chaves, celular, cinto e outros metais dos bolsos. Este é o tema em destaque nesta edição do "Segurança em Foco". Quem fala sobre o assunto é o policial federal Osmani Davel Junior, responsável pela Segurança da Aviação Civil do Aeroporto de Vitória. Equipamentos eletrônicos na bagagem têm um papel importante para identificar possíveis ameaças à segurança, por exemplo.
CBN - Segurança em Foco - 03-08-23

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