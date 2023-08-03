Raio-x de bagagem em aeroporto: entenda os procedimentos de segurança

Entre as medidas de segurança tomadas antes do embarque de um passageiro está o uso do raio-x de bagagem em aeroportos. A cena é comum: é necessário tirar notebook, chaves, celular, cinto e outros metais dos bolsos. Este é o tema em destaque nesta edição do "Segurança em Foco". Quem fala sobre o assunto é o policial federal Osmani Davel Junior, responsável pela Segurança da Aviação Civil do Aeroporto de Vitória. Equipamentos eletrônicos na bagagem têm um papel importante para identificar possíveis ameaças à segurança, por exemplo.