Radares eletrônicos em Vila Velha começam a multar em 30 dias

Ouça entrevista com a secretária interina da Secretaria de Defesa Social e Trânsito, Landa Marques

Publicado em 24 de Julho de 2025 às 10:53

Duas das principais rodovias do Estado têm radares para fiscalização de norte a sul
 radares para fiscalização  Crédito: Fernando Frazão / Agência Brasil
A Prefeitura de Vila Velha já começou a instalar radares eletrônicos em cruzamentos e em avenidas do município. Ao todo, seis pontos receberão os novos equipamentos, uma forma de aumentar a segurança e reduzir o número de acidentes fatais. Itaparica, Coqueiral de Itaparica, Divino Espírito Santo, Itapuã e Centro foram os bairros escolhidos. Nesta edição do Segurança em Foco, a comandante Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV), secretária interina da Secretaria de Defesa Social e Trânsito, Landa Marques, adianta os detalhes da instalação. Ouça a conversa completa!
CBN - SEGURANÇA EM FOCO - 24-07-25
Onde eles estão instalados: 
Rua Luciano das Neves x Av. Saturnino Rangel Mauro, em Itaparica (60 km/h)
Rua Luciano das Neves x Av. Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica (60km/h)
Rua Luciano das Neves x Rua Europa, em Divino Espírito Santo (50 hm/h)
Rua Castelo Branco x Rua Antônio Ataíde, no Centro de Vila Velha (40km/h)
Rua Antônio Ataíde x Rua Carioca, em Divino Espírito Santo (40km/h)
Av. Estudante José Júlio de Souza x Rua Deolindo Perim, em Itapuã (40km/h)

