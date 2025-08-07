Quando o excesso de amor pode ser um sinal de alerta?

Juras de amor, promessas para o futuro, declarações intensas… no começo, essa explosão de sentimento pode até parecer algo bom mas, com o tempo, pode se mostrar perigosa. Na busca por um romance, muitas mulheres podem acabar entrando em um caso de “love bombing”. O termo em inglês descreve uma tentativa de manipulação emocional: uma pessoa sobrecarrega a outra com demonstrações exageradas de afeto, com o objetivo de criar dependência e ganhar controle sobre ela. Nesta edição de Segurança em Foco, a fundadora e vice-presidente do Instituto Banco Vermelho, Paula Limongi, explica que por trás do excesso de atenção, pode estar um homem com comportamentos tóxicos. O Instituto Banco Vermelho, fundado em novembro de 2023, é uma organização sem fins lucrativos e suprapartidária, criada por duas mulheres recifenses, Andrea Rodrigues e Paula Limongi, que perderam amigas para o feminicídio. Ouça a conversa completa!