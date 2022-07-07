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Segurança em Foco

Qual é o destino das drogas apreendidas pela polícia?

Quem explica é o agente federal Rafael Pacheco

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 10:26

Publicado em 

07 jul 2022 às 10:26
Apreensão de cocaína
Apreensão de cocaína Crédito: Polícia Federal
O destino após uma apreensão de drogas! Mais de três toneladas de drogas apreendidas no Espírito Santo foram incineradas, nesta quarta-feira (6), em Cariacica. A quantidade exata divulgada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) foi de 3,5 toneladas de entorpecentes, como cocaína, maconha, crack e haxixe. Segundo a Polícia Federal, a incineração faz parte da "Operação Narco Brasil" e é a segunda deste ano. Iniciada no dia 27 de junho e encerrada na terça-feira (5), ela contou com o desenvolvimento de inúmeras ações de combate ao tráfico de drogas. Mas, afinal, o que acontece com drogas que são apreendidas pelas autoridades policiais? Por que a incineração? Tema desta edição do "Segurança em Foco", com a participação do agente federal Rafael Pacheco. 
Segurança Em Foco - Rafael Pacheco - 07-07-22

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