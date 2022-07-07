Qual é o destino das drogas apreendidas pela polícia?

O destino após uma apreensão de drogas! Mais de três toneladas de drogas apreendidas no Espírito Santo foram incineradas, nesta quarta-feira (6), em Cariacica. A quantidade exata divulgada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) foi de 3,5 toneladas de entorpecentes, como cocaína, maconha, crack e haxixe. Segundo a Polícia Federal, a incineração faz parte da "Operação Narco Brasil" e é a segunda deste ano. Iniciada no dia 27 de junho e encerrada na terça-feira (5), ela contou com o desenvolvimento de inúmeras ações de combate ao tráfico de drogas. Mas, afinal, o que acontece com drogas que são apreendidas pelas autoridades policiais? Por que a incineração? Tema desta edição do "Segurança em Foco", com a participação do agente federal Rafael Pacheco.