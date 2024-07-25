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“Projeto Recupera”: iniciativa visa recuperar celulares roubados no ES

O superintendente da Polícia Regional Metropolitana (SPRM), Ícaro Ruginski, detalha o projeto

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 11:23

Publicado em 

25 jul 2024 às 11:23
celular, aplicativo, perigo
Celular roubado ou furtado Crédito: Shutterstock
De maio de 2023 a maio de 2024, foram registrados furtos e roubos de 21.400 aparelhos celulares no Espírito Santo. Neste mesmo período, apenas 648 foram recuperados. Para prevenir esse tipo de crime, o Governo do Estado está lançando o “Projeto Recupera”, uma iniciativa que visa recuperar os celulares roubados e conscientizar a população. Uma das estratégias utilizadas será o envio de uma mensagem via WhatsApp. Nesta edição de “Segurança em Foco”, o superintendente da Polícia Regional Metropolitana (SPRM), Ícaro Ruginski, detalha o Projeto Recupera. Ouça a conversa completa!
Segurança em Foco - 25-07-24

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