“Projeto Recupera”: iniciativa visa recuperar celulares roubados no ES

De maio de 2023 a maio de 2024, foram registrados furtos e roubos de 21.400 aparelhos celulares no Espírito Santo. Neste mesmo período, apenas 648 foram recuperados. Para prevenir esse tipo de crime, o Governo do Estado está lançando o “Projeto Recupera”, uma iniciativa que visa recuperar os celulares roubados e conscientizar a população. Uma das estratégias utilizadas será o envio de uma mensagem via WhatsApp. Nesta edição de “Segurança em Foco”, o superintendente da Polícia Regional Metropolitana (SPRM), Ícaro Ruginski, detalha o Projeto Recupera. Ouça a conversa completa!