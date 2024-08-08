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Segurança em Foco

Produtos ilícitos no Brasil? Entenda o trabalho da Receita Federal!

Ouça entrevista com o auditor fiscal da Receita Federal, Sergio Brakarz

Publicado em 08 de Agosto de 2024 às 11:00

Publicado em 

08 ago 2024 às 11:00
Alfândega de Vitória doa mais de R$ 1,6 milhão em mercadorias no primeiro semestre de 2023
Alfândega de Vitória doa mais de R$ 1,6 milhão em mercadorias no primeiro semestre de 2023 Crédito: Divulgação
Nesta edição de “Segurança Em Foco”, vamos falar sobre o trabalho realizado pela Receita Federal com a Alfândega. Isso porque, mais do que controlar a entrada e saída de produtos, é através da operação aduaneira que são fiscalizados produtos de origem ilícita, como celulares e aparelhos eletrônicos. Para entender melhor como funciona a alfândega brasileira e quais itens são fiscalizados, a CBN Vitória conversa com o auditor fiscal da Receita Federal, Sergio Brakarz. A novidade é que a Receita Federal acaba de criar no site oficial um portal de consulta para compras internacionais para evitar que consumidores caiam em fraudes. 
Segurança em Foco - 08-08-24

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