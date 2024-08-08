Produtos ilícitos no Brasil? Entenda o trabalho da Receita Federal!

Nesta edição de “Segurança Em Foco”, vamos falar sobre o trabalho realizado pela Receita Federal com a Alfândega. Isso porque, mais do que controlar a entrada e saída de produtos, é através da operação aduaneira que são fiscalizados produtos de origem ilícita, como celulares e aparelhos eletrônicos. Para entender melhor como funciona a alfândega brasileira e quais itens são fiscalizados, a CBN Vitória conversa com o auditor fiscal da Receita Federal, Sergio Brakarz. A novidade é que a Receita Federal acaba de criar no site oficial um portal de consulta para compras internacionais para evitar que consumidores caiam em fraudes.