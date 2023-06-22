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Segurança em Foco

Produtos contrabandeados na mira da Polícia; entenda

Ouça detalhes na participação do delegado de Repressão aos Crimes Fazendários, Lorenzo Espósito

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 10:35

Publicado em 

22 jun 2023 às 10:35
Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES)
Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES) Crédito: Carlos Alberto Silva
Quatro pessoas foram presas nesta quarta-feira (21) durante uma operação da Polícia Federal (PF) contra um grupo criminoso especializado em contrabandear cigarros para Espírito Santo. Mais de R$ 1,7 milhão em bens foram bloqueados pela Justiça. De acordo com a PF, os presos estavam com armas de fogo não registradas e cigarros contrabandeados do Paraguai. Nesse cenário, vai um importante alerta da Polícia: a cadeia produtiva que envolve produtos contrabandeados, como cigarros, impacta não apenas na área policial, mas na saúde e No sistema tributário. É o que explica o delegado da Delegacia de Repressão aos Crimes Fazendários (Delefaz), Lorenzo Espósito.
CBN - Segurança Em Foco - Lorenzo Espósito - 22-06-23.mp3
"Quando temos uma operação como essa chamamos a atenção diversos pontos importantes. Primeiro, temos o crime de contrabando e associação criminosa, porque já era um grupo estabelecido, e lavagem de dinheiro. Mas, além disso, temos o aspecto de onde esse crime atinge a sociedade. O cigarro, claro, tem os malefícios que são conhecidos da sociedade e amplamente divulgados. Mas esse cigarro vendido contrabandeado não tem aprovação da Anvisa e não sabemos, se quer, das suas propriedades", diz.
O delegado explica que o grupo é o principal distribuidor de cigarro contrabandeado do Estado, já estabelecido, e com penetração. Eles têm patrimônio, veículos. Essa operação vem para cessar a atividade desse grupo e descapitalizar, assim, o seu poder econômico", explica. 

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