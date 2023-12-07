Portaria traz novas restrições para armas no país; saiba quais são!

O Exército e a Polícia Federal editaram a portaria 1.222, que especifica os calibres de munições e armas de fogo de usos permitidos e restritos. A nova regra representa uma ampliação das restrições para armas longas que haviam sido definidas no decreto publicado em julho pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em participação no "Segurança em Foco" desta semana, o chefe da Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), delegado Frederico dos Santos, esclarece em detalhes as mudanças resultantes da atualização da portaria.