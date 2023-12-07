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Segurança em Foco

Portaria traz novas restrições para armas no país; saiba quais são!

Ouça detalhes na participação do chefe da Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos da Polícia Federal, Frederico dos Santos

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 10:22

Publicado em 

07 dez 2023 às 10:22
Polícia Federal
 sede da Polícia Federal em São Torquato, Vila Velha. Crédito: Carlos Alberto Silva
O Exército e a Polícia Federal editaram a portaria 1.222, que especifica os calibres de munições e armas de fogo de usos permitidos e restritos. A nova regra representa uma ampliação das restrições para armas longas que haviam sido definidas no decreto publicado em julho pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em participação no "Segurança em Foco" desta semana, o chefe da Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), delegado Frederico dos Santos, esclarece em detalhes as mudanças resultantes da atualização da portaria. 
CBN - Segurança em Foco - Frederico dos Santos - 07-12-23.mp3
Acesse a portaria!

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