Por que falar da violência contra a mulher?

Ao longo deste mês de novembro a temática em destaque no "Segurança em Foco" será a violência contra a mulher. E motivos para isso não faltam. O cenário da violência de gênero ainda hoje continua a ser desafiador e alarmante no Brasil e no Espírito Santo. No último ano, só para se ter uma ideia, a violência contra a mulher cresceu no Brasil. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), apontam que o número de feminicídios subiu 0,8% em relação ao ano anterior. Foram 1.467 mulheres mortas por razões de gênero, o maior registro desde a publicação da lei que tipifica o crime, em 2015. Também foram verificados aumentos nas taxas de registros de agressões em contexto de violência doméstica (9,8%), ameaças (16,5%), perseguição/stalking (34,5%), violência psicológica (33,8%) e estupro (6,5%).
Além disso, o Brasil também registrou um estupro a cada seis minutos no ano passado. Foram 83.988 vítimas e uma taxa de 41,4 por 100 mil mulheres, havendo um crescimento anual de 6,5%. Outros crimes com taxas em alta são importunação sexual (48,7%), assédio sexual (28,5%) e divulgação de cena de estupro/sexo/pornografia (47,8%). "A gente vive uma epidemia de violência contra a mulher". Esta é a constatação da promotora de Justiça da Mulher de Vitória, Sueli Lima e Silva. Com suas experiências à frente do tema, ela explica por que é necessário, sempre, falar do tema.
CBN - Segurança em Foco - Sueli Lima e Silva - 07-11-24.mp3