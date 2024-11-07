Por que falar da violência contra a mulher?

Ao longo deste mês de novembro a temática em destaque no "Segurança em Foco" será a violência contra a mulher. E motivos para isso não faltam. O cenário da violência de gênero ainda hoje continua a ser desafiador e alarmante no Brasil e no Espírito Santo. No último ano, só para se ter uma ideia, a violência contra a mulher cresceu no Brasil. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), apontam que o número de feminicídios subiu 0,8% em relação ao ano anterior. Foram 1.467 mulheres mortas por razões de gênero, o maior registro desde a publicação da lei que tipifica o crime, em 2015. Também foram verificados aumentos nas taxas de registros de agressões em contexto de violência doméstica (9,8%), ameaças (16,5%), perseguição/stalking (34,5%), violência psicológica (33,8%) e estupro (6,5%).