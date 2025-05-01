Polícia orienta sobre cuidados ao marcar encontros pela internet e apps de namoro

Na era da internet e das redes sociais, criminosos se aproveitam da facilidade dos encontros para aplicar golpes e cometer crimes. Na última semana, por exemplo, foi preso Rondinely dos Santos Costa, de 28 anos, conhecido pelo codinome “Arthur”, suspeito de marcar um encontro homoafetivo e espancar a vítima até quase matá-la, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Nesta edição do “Segurança em Foco”, o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!