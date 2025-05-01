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Segurança em Foco

Polícia orienta sobre cuidados ao marcar encontros pela internet e apps de namoro

Ouça entrevista com  o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares

Publicado em 01 de Maio de 2025 às 09:51

Publicado em 

01 mai 2025 às 09:51
Tinder, aplicativo de relacionamento, app, namoro, paquera
 os cuidados ao usar sites e apps de relacionamento Crédito: Pexels
Na era da internet e das redes sociais, criminosos se aproveitam da facilidade dos encontros para aplicar golpes e cometer crimes. Na última semana, por exemplo, foi preso Rondinely dos Santos Costa, de 28 anos, conhecido pelo codinome “Arthur”, suspeito de marcar um encontro homoafetivo e espancar a vítima até quase matá-la, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Nesta edição do “Segurança em Foco”, o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - SEGURANÇA EM FOCO - SEM VH - 9.51s - 01-05-25.mp3

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