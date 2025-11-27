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Segurança em Foco

Polícia orienta para risco do consumo de carne clandestina!

Ouça entrevista com o chefe do Departamento de Medicina Veterinária Forense, Marconni Victor da Costa Lana

Publicado em 27 de Novembro de 2025 às 11:08

Publicado em 

27 nov 2025 às 11:08
Ao todo, segundo a Prefeitura de Vila Velha, 14 toneladas do material foram recolhidas de empresa, que já foi alvo de operação no ano passado
carne clandestina apreendida no ES Crédito: Divulgação | PMVV
390 quilos de carne de cavalos foram apreendidas, no Norte do Estado, durante uma operação da polícia em outubro deste ano. Uma área era utilizada para o abate clandestino de animais e cemitério de ossos, na zona rural de Aracruz. Diante de casos como esse, a Polícia Científica do Espírito Santo tem orientado sobre os riscos do consumo de carne clandestina e da cadeia envolvida nesse processo. Segundo a Polícia, sem inspeção, por exemplo, a carne clandestina pode estar contaminada por micro-organismos patogênicos e parasitas.
Um dos problemas mais comuns é a toxinfecção alimentar – infecção causada pelo consumo de alimentos contaminados por bactérias ou toxinas – que pode evoluir para quadros graves, inclusive fatais. A manipulação e o abate em condições precárias favorecem a proliferação de bactérias como Salmonella e coliformes fecais, entre outras, aumentando o risco de surtos de diarreia, vômitos e infecções intestinais graves. Nesta edição do "Segurança em Foco", o chefe do Departamento de Medicina Veterinária Forense (DEMV) do Instituto de Criminalística da Polícia Científica do Estado do Espírito Santo (PCIES), Marconni Victor da Costa Lana, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Marconni Victor da Costa Lana - 27-11-25.mp3

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