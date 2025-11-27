Polícia orienta para risco do consumo de carne clandestina!

390 quilos de carne de cavalos foram apreendidas, no Norte do Estado, durante uma operação da polícia em outubro deste ano. Uma área era utilizada para o abate clandestino de animais e cemitério de ossos, na zona rural de Aracruz. Diante de casos como esse, a Polícia Científica do Espírito Santo tem orientado sobre os riscos do consumo de carne clandestina e da cadeia envolvida nesse processo. Segundo a Polícia, sem inspeção, por exemplo, a carne clandestina pode estar contaminada por micro-organismos patogênicos e parasitas.