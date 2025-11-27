Polícia orienta para risco do consumo de carne clandestina!

390 quilos de carne de cavalos foram apreendidas, no Norte do Estado, durante uma operação da polícia em outubro deste ano. Uma área era utilizada para o abate clandestino de animais e cemitério de ossos, na zona rural de Aracruz. Diante de casos como esse, a Polícia Científica do Espírito Santo tem orientado sobre os riscos do consumo de carne clandestina e da cadeia envolvida nesse processo. Segundo a Polícia, sem inspeção, por exemplo, a carne clandestina pode estar contaminada por micro-organismos patogênicos e parasitas.
Um dos problemas mais comuns é a toxinfecção alimentar – infecção causada pelo consumo de alimentos contaminados por bactérias ou toxinas – que pode evoluir para quadros graves, inclusive fatais. A manipulação e o abate em condições precárias favorecem a proliferação de bactérias como Salmonella e coliformes fecais, entre outras, aumentando o risco de surtos de diarreia, vômitos e infecções intestinais graves. Nesta edição do "Segurança em Foco", o chefe do Departamento de Medicina Veterinária Forense (DEMV) do Instituto de Criminalística da Polícia Científica do Estado do Espírito Santo (PCIES), Marconni Victor da Costa Lana, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Marconni Victor da Costa Lana - 27-11-25.mp3