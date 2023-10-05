Polícia Federal já emite novo passaporte brasileiro: confira o que muda!

Novo passaporte Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Desde a última terça-feira (3), a Polícia Federal já está emitindo o novo passaporte brasileiro. As mudanças fazem com que o documento seja mais seguro, além de dar uma cara tipicamente brasileira, com os desenhos da fauna e da flora do país.

Nesta edição de Segurança em Foco, o chefe da Delegacia de Imigração da Polícia Federal, Ramon Almeida da Silva, detalha as novidades do documento. Ouça a conversa completa!

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- Quem pode trocar: quem está com o documento vencido e quem quiser (basta pagar a taxa)