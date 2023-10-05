Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Segurança em Foco

Polícia Federal já emite novo passaporte brasileiro: confira o que muda!

Ouça a participação do chefe da Delegacia de Imigração da Polícia Federal, Ramon Almeida da Silva

Publicado em 05 de Outubro de 2023 às 10:22

Publicado em 

05 out 2023 às 10:22
Novo passaporte
Novo passaporte Crédito: Divulgação/Polícia Federal
Desde a última terça-feira (3), a Polícia Federal já está emitindo o novo passaporte brasileiro. As mudanças fazem com que o documento seja mais seguro, além de dar uma cara tipicamente brasileira, com os desenhos da fauna e da flora do país.
Nesta edição de Segurança em Foco, o chefe da Delegacia de Imigração da Polícia Federal, Ramon Almeida da Silva, detalha as novidades do documento. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Ramon Almeida da Silva - 05-10-23.mp3
- Quem pode trocar: quem está com o documento vencido e quem quiser (basta pagar a taxa)
- E fica mais caro? A taxa continua sendo a mesma, de R$ 257,25 para passaporte comum

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira
Mais de 225 anos de prisão para réus envolvidos em emboscada e morte de PMs no ES
Felipe Kutianski executando o exercício de agachamento profundo adaptação em 90°
Calistenia é para todos? Saiba como começar e praticar com segurança
Triumph Tiger Sport 660 e Trident 660
Triumph Motorcycles anuncia a nova chegada da família 660 cc

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados