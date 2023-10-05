Polícia Federal já emite novo passaporte brasileiro: confira o que muda!

Desde a última terça-feira (3), a Polícia Federal já está emitindo o novo passaporte brasileiro. As mudanças fazem com que o documento seja mais seguro, além de dar uma cara tipicamente brasileira, com os desenhos da fauna e da flora do país.
Nesta edição de Segurança em Foco, o chefe da Delegacia de Imigração da Polícia Federal, Ramon Almeida da Silva, detalha as novidades do documento. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Ramon Almeida da Silva - 05-10-23.mp3
- Quem pode trocar: quem está com o documento vencido e quem quiser (basta pagar a taxa)
- E fica mais caro? A taxa continua sendo a mesma, de R$ 257,25 para passaporte comum