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Segurança em Foco

Polícia Federal amplia atendimento aos clientes de passaporte; emissão aumentará em 30%

Ouça detalhes na participação do agente da Polícia Federal, Bruno Pandolfi Coelho

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 10:37

Publicado em 

30 nov 2023 às 10:37
Novo passaporte
Novo passaporte Crédito: Divulgação/Polícia Federal
A delegacia de Imigração da Polícia Federal, localizada dentro do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, foi ampliada e agora possui espaço exclusivo para atender estrangeiros e residentes do Brasil. Com a ampliação, o local amentou a capacidade de emissão de passaportes por dia, de 300 para 400 documentos expedidos. Com a ampliação, a capacidade de emissão de passaporte terá um aumento de cerca de 30%, comparado a produção antes da reforma. Nesta edição do "Segurança em Foco", o agente da Polícia Federal, Bruno Pandolfi Coelho, explica melhor essas novidades.
CBN - Segurança em Foco - Bruno Pandolfi Coelho - 30-11-23.mp3

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