Polícia Federal amplia atendimento aos clientes de passaporte; emissão aumentará em 30%

A delegacia de Imigração da Polícia Federal, localizada dentro do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, foi ampliada e agora possui espaço exclusivo para atender estrangeiros e residentes do Brasil. Com a ampliação, o local amentou a capacidade de emissão de passaportes por dia, de 300 para 400 documentos expedidos. Com a ampliação, a capacidade de emissão de passaporte terá um aumento de cerca de 30%, comparado a produção antes da reforma. Nesta edição do "Segurança em Foco", o agente da Polícia Federal, Bruno Pandolfi Coelho, explica melhor essas novidades.