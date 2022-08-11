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Polícia Federal alerta sobre novo "golpe do PicPay" pelo WhatsApp

Acompanhe as orientações do agente da Polícia Federal no Espírito Santo, Rafael Pacheco, para não ser a próxima vítima

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 10:33

Publicado em 

11 ago 2022 às 10:33
WhatsApp
WhatsApp Crédito: Pixabay
A reincidência de novos casos do "Golpe do PicPay" levou a Polícia Federal a fazer um alerta sobre o modus operandi da fraude. Alegando uma promoção de aniversário da empresa de serviços financeiros, bandidos entram em contato com as vítimas via WhatsApp e prometem R$ 200 via pix. Segundo a PF, os golpistas enviam um link malicioso se passando por funcionários da PicPay. O conteúdo da mensagem é o de praxe: eles informam que a empresa está realizando uma oferta de aniversário e pedem para que a pessoa responda às perguntas que estão no link e depois compartilhe com os amigos. É sobre esse alerta que o "Segurança em Foco" aborda nesta semana, com o agente federal da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Rafael Pacheco!
Segurança em Foco - 11-08-22

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