Polícia Federal alerta sobre novo "golpe do PicPay" pelo WhatsApp

A reincidência de novos casos do "Golpe do PicPay" levou a Polícia Federal a fazer um alerta sobre o modus operandi da fraude. Alegando uma promoção de aniversário da empresa de serviços financeiros, bandidos entram em contato com as vítimas via WhatsApp e prometem R$ 200 via pix. Segundo a PF, os golpistas enviam um link malicioso se passando por funcionários da PicPay. O conteúdo da mensagem é o de praxe: eles informam que a empresa está realizando uma oferta de aniversário e pedem para que a pessoa responda às perguntas que estão no link e depois compartilhe com os amigos. É sobre esse alerta que o "Segurança em Foco" aborda nesta semana, com o agente federal da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Rafael Pacheco!