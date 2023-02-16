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Segurança em Foco

Polícia explica como organização criminosa tentava utilizar portos capixabas para tráfico internacional

Quem explica a atuação da organização criminosa é o delegado da Polícia Federal,  Victor Batista

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 10:10

Publicado em 

16 fev 2023 às 10:10
Operação Chapa Branca da Polícia Federal
Operação Chapa Branca da Polícia Federal Crédito: Divulgação PF
Um empresário do ramo de café foi preso preventivamente em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na última terça-feira (14), durante a Operação Chapa Branca, da Polícia Federal, que cumpriu cinco mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão no Brasil. O objetivo é combater uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas, que tentou utilizar os portos capixabas para enviar cocaína para a Europa. Nesta edição do Segurança em Foco, o delegado Victor Batista, chefe da Operação Chapa Branca, traz mais detalhes sobre o assunto. 
Segurança em Foco - Victor Batista -16-02-23.mp3

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