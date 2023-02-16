Polícia explica como organização criminosa tentava utilizar portos capixabas para tráfico internacional

Um empresário do ramo de café foi preso preventivamente em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na última terça-feira (14), durante a Operação Chapa Branca, da Polícia Federal, que cumpriu cinco mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão no Brasil. O objetivo é combater uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas, que tentou utilizar os portos capixabas para enviar cocaína para a Europa. Nesta edição do Segurança em Foco, o delegado Victor Batista, chefe da Operação Chapa Branca, traz mais detalhes sobre o assunto.