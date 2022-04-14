Polícia explica como funcionava o esquema de adulteração de combustível no ES

A Operação Naftalina, realizada pelas Polícias Federal e Rodoviária Federal (PRF) nesta semana prendeu 14 pessoas e fechou oito postos de combustíveis na Grande Vitória. O objetivo foi identificar e prender integrantes de uma organização criminosa responsável pela adulteração de combustíveis que são vendidos nesses postos. Em síntese, segundo a PF, a organização adquiria cargas de nafta solvente e álcool hidratado em outros estados e as desviavam para a Grande Vitória. Uma vez no ES, o material era levado até um pátio clandestino em Vila Velha, onde os dois materiais eram misturados e a eles adicionados um corante para dar coloração de gasolina. Nesta edição do "Segurança em Foco" o delegado Vinicius Venturini, fala sobre o tema!
Em entrevista à CBN Vitória, o delegado Vinicius Venturini, adiantou que na próxima semana haverá uma fiscalização da Agência Nacional do Petróleo nos postos investigados. Também houve um pedido, já deferido pelo judiciário, de suspensão da atividade econômica das empresas envolvidas no esquema de adulteração. "O fechamento depende de uma ação da Agência Nacional de Petróleo ou do Poder Judiciário, que inclusive deferiu um pedido de suspensão da atividade econômica a ser implementada pela Junta Comercial. Então, a Junta Comercial foi notificada para cumprir essa suspensão temporária da atividade comercial e acredito que, em breve, isso deve acontecer", explicou o delegado.
Segurança Em Foco - Vinicius Venturini - 14-04-22