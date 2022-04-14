Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Segurança em Foco

Polícia explica como funcionava o esquema de adulteração de combustível no ES

Ouça entrevista com delegado da Polícia Federal Vinicius Venturini

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 11:25

Publicado em 

14 abr 2022 às 11:25
Gasolina, combustível, posto de gasolina, abastecimento
Gasolina, combustível, posto de gasolina, abastecimento Crédito: Comstock/Photo Images
A Operação Naftalina, realizada pelas Polícias Federal e Rodoviária Federal (PRF) nesta semana prendeu 14 pessoas e fechou oito postos de combustíveis na Grande Vitória. O objetivo foi identificar e prender integrantes de uma organização criminosa responsável pela adulteração de combustíveis que são vendidos nesses postos. Em síntese, segundo a PF, a organização adquiria cargas de nafta solvente e álcool hidratado em outros estados e as desviavam para a Grande Vitória. Uma vez no ES, o material era levado até um pátio clandestino em Vila Velha, onde os dois materiais eram misturados e a eles adicionados um corante para dar coloração de gasolina. Nesta edição do "Segurança em Foco" o delegado Vinicius Venturini, fala sobre o tema!
Em entrevista à CBN Vitória, o delegado Vinicius Venturini, adiantou que na próxima semana haverá uma fiscalização da Agência Nacional do Petróleo nos postos investigados. Também houve um pedido, já deferido pelo judiciário, de suspensão da atividade econômica das empresas envolvidas no esquema de adulteração. "O fechamento depende de uma ação da Agência Nacional de Petróleo ou do Poder Judiciário, que inclusive deferiu um pedido de suspensão da atividade econômica a ser implementada pela Junta Comercial. Então, a Junta Comercial foi notificada para cumprir essa suspensão temporária da atividade comercial e acredito que, em breve, isso deve acontecer", explicou o delegado. 
Segurança Em Foco - Vinicius Venturini - 14-04-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Confira 4 mitos sobre a cerveja artesanal
Festival de cerveja terá comidas juninas e muito forró em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Operação cumpre mandados contra grupo investigado por pistolagem
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados