Polícia explica como funcionava o esquema de adulteração de combustível no ES

A Operação Naftalina, realizada pelas Polícias Federal e Rodoviária Federal (PRF) nesta semana prendeu 14 pessoas e fechou oito postos de combustíveis na Grande Vitória. O objetivo foi identificar e prender integrantes de uma organização criminosa responsável pela adulteração de combustíveis que são vendidos nesses postos. Em síntese, segundo a PF, a organização adquiria cargas de nafta solvente e álcool hidratado em outros estados e as desviavam para a Grande Vitória. Uma vez no ES, o material era levado até um pátio clandestino em Vila Velha, onde os dois materiais eram misturados e a eles adicionados um corante para dar coloração de gasolina. Nesta edição do "Segurança em Foco" o delegado Vinicius Venturini, fala sobre o tema!