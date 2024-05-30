Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Segurança em Foco

Polícia cria grupo de trabalho para enfrentar ocorrências de roubos de fios

Ouça entrevista com o delegado da Polícia Civil, Ícaro Ruginski

Publicado em 30 de Maio de 2024 às 09:53

Publicado em 

30 mai 2024 às 09:53
Suspeito furtando fios de cobre das instalações do Salvador Costa, estádio do Vitória
Suspeito furtando fios de cobre das instalações do Salvador Costa, estádio do Vitória Crédito: Reprodução
O furto de fios de cobre é uma realidade que chama a atenção e incomoda moradores, em especial, na Grande Vitória. A quantidade de vezes de moradores que já foram prejudicados por causa do furto de fios é relato comum. No último ano, um levantamento de uma empresa ligada à área de telefonia mostrou que o Espírito Santo era o quarto estado mais afetado com roubo de fios no Brasil. Foram 312 mil metros (312 km) ao todo no ano de 2022. Todo o material roubado, se esticado, equivale a uma distância entre Vitória e Ecoporanga, no Noroeste do Estado, por exemplo. Nesta edição do "Segurança em Foco", o superintendente de Polícia Regional Metropolitana (SPRM), delegado Ícaro Ruginski, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
SEGURANÇA EM FOCO - 30-05-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados