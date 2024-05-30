Polícia cria grupo de trabalho para enfrentar ocorrências de roubos de fios

O furto de fios de cobre é uma realidade que chama a atenção e incomoda moradores, em especial, na Grande Vitória. A quantidade de vezes de moradores que já foram prejudicados por causa do furto de fios é relato comum. No último ano, um levantamento de uma empresa ligada à área de telefonia mostrou que o Espírito Santo era o quarto estado mais afetado com roubo de fios no Brasil. Foram 312 mil metros (312 km) ao todo no ano de 2022. Todo o material roubado, se esticado, equivale a uma distância entre Vitória e Ecoporanga, no Noroeste do Estado, por exemplo. Nesta edição do "Segurança em Foco", o superintendente de Polícia Regional Metropolitana (SPRM), delegado Ícaro Ruginski, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!