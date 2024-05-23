Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Segurança em Foco

Polícia apreende toneladas de restos de animais em estabelecimento de Guarapari

Ouça entrevista com o titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, delegado Eduardo Passamani

Publicado em 23 de Maio de 2024 às 10:07

Publicado em 

23 mai 2024 às 10:07
Decon apreendeu 17 toneladas de restos animais armazenados de forma irregular em Guarapari
Decon apreendeu 17 toneladas de restos animais armazenados de forma irregular em Guarapari Crédito: Polícia Civil do Espírito Santo/Divulgação
Cerca de 17 toneladas de restos animais armazenadas sem condições de higiene foram apreendidas pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), na última terça-feira (21), em Guarapari. De acordo com a Polícia Civil, os donos do estabelecimento compravam restos de animais, partes que não são comestíveis, misturavam a outros pedaços e revendiam para frigoríficos transformarem em embutidos. Partes como pulmão, tendão e veias. Assim, o consumidor tinha acesso a carnes que deveriam ter sido descartadas. Em entrevista à CBN Vitória, o titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, delegado Eduardo Passamani, fala sobre o assunto.
CBN - Segurança Em Foco - Eduardo Passamani -23-05-24.mp3
A ação ocorreu durante uma operação em conjunto com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) e com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SFA/ES, após investigações apontarem que a empresa atuava abastecendo o mercado clandestino com restos e subprodutos animais. O estabelecimento foi alvo de busca e apreensão. A mesma empresa já havia sido alvo de ação conjunta em abril de 2022. Na ocasião, foram apreendidas cerca de 50 toneladas de produtos de origem animal, inclusive pênis de boi. Indícios apontavam que os resíduos de abates de animais seriam usados na produção de embutidos. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 181 ou diretamente na Delegacia do Consumidor: 27 3198-8058. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados