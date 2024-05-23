Polícia apreende toneladas de restos de animais em estabelecimento de Guarapari

Cerca de 17 toneladas de restos animais armazenadas sem condições de higiene foram apreendidas pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), na última terça-feira (21), em Guarapari. De acordo com a Polícia Civil, os donos do estabelecimento compravam restos de animais, partes que não são comestíveis, misturavam a outros pedaços e revendiam para frigoríficos transformarem em embutidos. Partes como pulmão, tendão e veias. Assim, o consumidor tinha acesso a carnes que deveriam ter sido descartadas. Em entrevista à CBN Vitória, o titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, delegado Eduardo Passamani, fala sobre o assunto.

A ação ocorreu durante uma operação em conjunto com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) e com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SFA/ES, após investigações apontarem que a empresa atuava abastecendo o mercado clandestino com restos e subprodutos animais. O estabelecimento foi alvo de busca e apreensão. A mesma empresa já havia sido alvo de ação conjunta em abril de 2022. Na ocasião, foram apreendidas cerca de 50 toneladas de produtos de origem animal, inclusive pênis de boi. Indícios apontavam que os resíduos de abates de animais seriam usados na produção de embutidos. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 181 ou diretamente na Delegacia do Consumidor: 27 3198-8058.