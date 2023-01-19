Polícia alerta para nova modalidade para embarque de drogas nos portos capixabas

Agentes do Núcleo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal no Espírito Santo (Nepom) e policiais militares realizaram, nesta semana, uma ação preventiva junto a cães farejadores com o objetivo de coibir o tráfico internacional de drogas . A ação teve início com a percepção de que quantidades menores de drogas poderiam estar sendo levadas a bordo de navios em pequenas bolsas em portos capixabas, e com a participação de tripulantes. De acordo com a Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES) , essa modalidade (de pequenas quantidades de drogas em bolsas), se chama içamento .

Segundo a instituição, "nesse tipo de modalidade criminosa, por vezes, as drogas são primeiramente trazidas para a área portuária em veículos leves e pesados e, uma vez dentro do complexo, são escondidas em áreas pequenas e de difícil acesso. Muitas investigações realizadas no passado retiraram grandes quantidades de cocaína inseridas em containers, dentro de blocos de granito e até nos cascos de navios, modalidades já conhecidas e reprimidas pela Polícia Federal ao longo dos anos", informa. Este é o tema em destaque nesta edição do "Segurança em Foco". Quem fala sobre o assunto é o agente federal Rogério Lages, mergulhador de varredura de casco de navio e chefe substituto do Nepom. Ouça a conversa completa!