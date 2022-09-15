Polícia alerta para golpes em terminais de autoatendimento no ES

Caixa eletrônico Crédito: Freepik

Ao buscar por um terminal de autoatendimento para realizar um serviço bancário, atenção redobrada! Nesta edição do "Segurança em Foco", o alerta é com relação a ocorrência de golpes envolvendo esses terminais de autoatendimento em agências bancárias no Espírito Santo. Quem fala sobre o assunto é o agente de Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Hélio Freitas, da Delegacia de Repressão a Crimes Patrimoniais e Tráfico de Armas (DELEPAT). E como funcionam esses golpes, que têm chamado a atenção das autoridades policiais por aqui?

Your browser does not support the audio element. Segurança Em Foco - Hélio Freitas - 15-09-22

"O 'modus operandi' do golpe que tem nos chamado a atenção é o seguinte. Criminosos têm entrado em agências, em horários de menor pico e aos fins de semana, e 'entopem' os dispositivos de autoatendimento para inviabilizar o seu uso e 'canalizar' a possível vítima em potencial para um outro terminal. Quando a vítima vai até esse outro terminal, já operacionalizado por esse criminoso, o seu cartão fica retido. Em alguns casos, próximo ao terminal, consta um número de uma central telefônica, que é falsa. A vítima então liga, pedindo ajuda, e há outro criminoso na linha que vai persuadir a vítima a passar seus dados. Ou outra forma: ao ter um cartão retido, a pessoa busca por uma ajuda no local mesmo. Nesse momento, há um criminoso 'na espreita' que vai oferecer 'ajuda', explica.