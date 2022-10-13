Polícia alerta para golpes digitais envolvendo contas bancárias

Nesta edição do "Segurança em Foco" o alerta é com relação a ocorrência, cada vez mais comum, de golpes digitais e fraudes eletrônicas envolvendo contas bancárias em meios digitais. Em algum momento recente você pode ter recebido uma mensagem de SMS ou via e-mail, por exemplo, informando que "sua conta em determinado banco está com problemas; resolva aqui"; "clique aqui para acessar o serviço tal"; "o banco X tem uma nova oferta para você". É bom ficar atento porque hackers têm aperfeiçoado as técnicas visando novos golpes. Este é alerta do agente da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Ricardo Abidala, do Núcleo de Repressão aos Crimes Cibernéticos (NRCC).