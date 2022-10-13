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Polícia alerta para golpes digitais envolvendo contas bancárias

Ouça as orientações de como se proteger com agente da Polícia Federal, Ricardo Abidala

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 10:32

Publicado em 

13 out 2022 às 10:32
Criminosos miram aplicativos de bancos
Criminosos miram aplicativos de bancos Crédito: Freepik
Nesta edição do "Segurança em Foco" o alerta é com relação a ocorrência, cada vez mais comum, de golpes digitais e fraudes eletrônicas envolvendo contas bancárias em meios digitais. Em algum momento recente você pode ter recebido uma mensagem de SMS ou via e-mail, por exemplo, informando que "sua conta em determinado banco está com problemas; resolva aqui"; "clique aqui para acessar o serviço tal"; "o banco X tem uma nova oferta para você". É bom ficar atento porque hackers têm aperfeiçoado as técnicas visando novos golpes. Este é alerta do agente da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Ricardo Abidala, do Núcleo de Repressão aos Crimes Cibernéticos (NRCC). 
Segurança em Foco - Ricardo Abidala - 13-10-22

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