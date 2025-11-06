Pirâmides financeiras: como não cair em armadilhas? Especialista orienta!

Desconfiar de promessas de ganhos rápidos e fáceis. Este é um dos mantras a ser colocado quando se fala sobre o risco de "pirâmides financeiras". É sobre elas que o "Segurança em Foco" trata esta semana. Embora mudem de roupagem com o passar do tempo, essas "pirâmides" continuam atraindo vítimas ao redor do mundo. Por isso, entender a origem e as principais características desses golpes é essencial para se proteger. Quem traz o alerta é o o assessor de investimentos e membro do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (IBEF-ES), João Pedro Prata.