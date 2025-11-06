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Segurança em Foco

Pirâmides financeiras: como não cair em armadilhas? Especialista orienta!

Ouça detalhes na participação do assessor de investimentos, João Pedro Prata

Publicado em 06 de Novembro de 2025 às 11:12

Publicado em 

06 nov 2025 às 11:12
Golpes financeiros, pirâmide, estelionato, dinheiro
Golpes financeiros, pirâmide, estelionato, dinheiro Crédito: Andrzej Rostek / Getty Images/iStockpho
Desconfiar de promessas de ganhos rápidos e fáceis. Este é um dos mantras a ser colocado quando se fala sobre o risco de "pirâmides financeiras". É sobre elas que o "Segurança em Foco" trata esta semana. Embora mudem de roupagem com o passar do tempo, essas "pirâmides" continuam atraindo vítimas ao redor do mundo. Por isso, entender a origem e as principais características desses golpes é essencial para se proteger. Quem traz o alerta é o o assessor de investimentos e membro do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (IBEF-ES), João Pedro Prata. 
CBN - Segurança em Foco - João Pedro Prata - 06-11-25.mp3

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