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Segurança em Foco

"Piadas" sobre bomba em aeroportos podem dar cadeia: o alerta é da Polícia Federal

Quem explica é o chefe da Delegacia de Imigração da Polícia Federal, Ramon Almeida da Silva

Publicado em 13 de Novembro de 2025 às 10:10

Publicado em 

13 nov 2025 às 10:10
Viagem, aeroporto, viagem em família
Viagem, aeroporto, viagem em família Crédito: Pexels
Nas últimas semanas foi destaque no noticiário o caso de uma mulher que foi presa no Aeroporto Internacional de Brasília após afirmar que tinha uma bomba na mala. Ela foi detida por atentado contra a segurança de transporte aéreo, mas não foram encontrados artefatos com ela. A sua defesa afirmou à Justiça Federal que ela fazia o procedimento de check-in e despacho de mala, antes de embarcar, quando foi questionada se havia algum item proibido na bagagem. Em resposta, ela declarou: "Só se for uma bomba". Com a afirmação, a Polícia Federal foi acionada.
Casos como esses, alerta a Polícia Federal, geram um alerta: qualquer menção a explosivos em aeroportos é configurada como ameaça à segurança de voo. O alerta é o delegado chefe da Delegacia de Imigração da Polícia Federal no Espírito Santo, Ramon Almeida da Silva. 
CBN - Segurança Em Foco - Ramon Almeida da Silva -13-11-25.mp3

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