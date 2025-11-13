"Piadas" sobre bomba em aeroportos podem dar cadeia: o alerta é da Polícia Federal

Nas últimas semanas foi destaque no noticiário o caso de uma mulher que foi presa no Aeroporto Internacional de Brasília após afirmar que tinha uma bomba na mala. Ela foi detida por atentado contra a segurança de transporte aéreo, mas não foram encontrados artefatos com ela. A sua defesa afirmou à Justiça Federal que ela fazia o procedimento de check-in e despacho de mala, antes de embarcar, quando foi questionada se havia algum item proibido na bagagem. Em resposta, ela declarou: "Só se for uma bomba". Com a afirmação, a Polícia Federal foi acionada.