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Segurança em Foco

PF prende homem com frascos de anabolizantes; o que diz a legislação

A pena prevista para o crime de posse, distribuição e comércio de anabolizantes e medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária é de reclusão de 10 (dez) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa

Publicado em 02 de Novembro de 2023 às 10:14

Publicado em 

02 nov 2023 às 10:14
Anabolizantes apreendidos na casa de suspeito em Vitória
Anabolizantes apreendidos na casa de suspeito em Vitória Crédito: Reprodução | Polícia Federal
Um homem de 40 anos, que já era investigado pela Polícia Federal, foi preso em flagrante nesta semana, em Vitória, por comércio irregular de substâncias anabolizantes. O suspeito foi preso quando estava enviando dois anabolizantes para um cliente. Após a abordagem, policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do suspeito e encontraram mais de 250 frascos dessas substâncias de origem estrangeira. Após a abordagem, os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do preso, que já era investigado pela Polícia Federal.
No local, foram encontrados mais de 250 (duzentos e cinquenta) frascos de substâncias anabolizantes de origem estrangeira, tais como testosterona, fabricados nos Estados Unidos, Índia e Paraguai. A pena prevista para o crime de posse, distribuição e comércio de anabolizantes e medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária é de reclusão de 10 (dez) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa. Nesta edição do "Segurança em Foco", o delegado Lorenzo Espósito, chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - SEGURANÇA EM FOCO - 02-11-23

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