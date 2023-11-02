PF prende homem com frascos de anabolizantes; o que diz a legislação

Um homem de 40 anos, que já era investigado pela Polícia Federal, foi preso em flagrante nesta semana, em Vitória, por comércio irregular de substâncias anabolizantes. O suspeito foi preso quando estava enviando dois anabolizantes para um cliente. Após a abordagem, policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do suspeito e encontraram mais de 250 frascos dessas substâncias de origem estrangeira. Após a abordagem, os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do preso, que já era investigado pela Polícia Federal.