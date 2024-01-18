PF explica quais as penas dos crimes de bullying e cyberbullying

Na última quinta (15), o presidente Lula sancionou a lei que tipifica as práticas de bullying e cyberbullying como crimes hediondos. A partir de agora, as condutas constam no Código Penal com pena de multa. Nesta edição de Segurança em Foco, o delegado da Polícia Federal Guilherme Helmer explica como ficam as penalidades das condutas e quais os cuidados que os responsáveis devem tomar para garantir a segurança dos filhos. Ouça a conversa completa!