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Segurança em Foco

PF explica quais as penas dos crimes de bullying e cyberbullying

Lei que tipifica as práticas de bullying e cyberbullying como crimes hediondos foi sancionada pelo presidente Lula última quinta (15)

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 11:04

Publicado em 

18 jan 2024 às 11:04
Tecnologia; crianças; internet; segurança; cyberbullying
Tecnologia; internet; segurança; cyberbullying Crédito: Freepik
Na última quinta (15), o presidente Lula sancionou a lei que tipifica as práticas de bullying e cyberbullying como crimes hediondos. A partir de agora, as condutas constam no Código Penal com pena de multa. Nesta edição de Segurança em Foco, o delegado da Polícia Federal Guilherme Helmer explica como ficam as penalidades das condutas e quais os cuidados que os responsáveis devem tomar para garantir a segurança dos filhos. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança Em Foco - Guilherme Helmer -18-01-24

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