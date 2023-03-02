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Segurança em Foco

PF apreendeu R$ 6 milhões em operações contra lavagem de dinheiro no ES em 2022. Como são as investigações?

Ouça a participação do delegado de Polícia Federal, Arcelino Vieira Damasceno

Publicado em 02 de Março de 2023 às 10:28

Publicado em 

02 mar 2023 às 10:28
Corrupção
Corrupção Crédito: Freepik
Em todo o ano de 2022, a Polícia Federal apreendeu R$ 6.453.017,00 e bloqueou mais de R$ 49 milhões em operações contra lavagem de dinheiro no Espírito Santo. A lavagem de dinheiro é uma expressão referente a práticas que têm objetivo de esconder ou omitir a origem ilícita de ativos financeiros ou bens patrimoniais. A prática é crime e é alvo de constantes operações da Polícia Federal. Nesta edição do Segurança em Foco, o delegado Regional de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, Arcelino Vieira Damasceno, explica como funciona uma investigação e quais indícios podem apontar para o crime de lavagem de dinheiro. 
Segurança em Foco - Arcelino Vieira Damasceno - 02-03-23.mp3

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